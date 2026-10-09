Potente terremoto de magnitud 7,7 sacude a Panamá

09 oct. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de la tarde de este viernes, se registró un terremoto de magnitud 7,7 en Panamá, de acuerdo con la información preliminar entregada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró durante esta jornada y, por el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre sus posibles efectos.

De acuerdo con el organismo, el terremoto tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá, y se registró cerca de las 12:56 horas.

SHOA advierte amenaza de tsunami para las costas de Chile

El terremoto de magnitud 7,7 registrado este viernes en Panamá llevó al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) a advertir sobre una amenaza de tsunami para las costas de Chile.

Según informó el organismo, el aviso comprende el territorio que se extiende desde la región de Arica y Parinacota hasta el territorio chileno antártico.

Frente a esta situación, el SHOA estableció el estado “informativo” para las zonas incluidas en la advertencia, correspondiente al nivel más bajo considerado para este tipo de fenómenos. La excepción es Isla de Pascua, que se encuentra en estado de “precaución”.

Recomendaciones del SHOA ante un eventual tsunami

El SHOA recordó que se deben tener presentes una serie de características de estos fenómenos: