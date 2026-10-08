Sismo se registra en el norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro del temblor

08 oct. 2026 - 03:25 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves 8 de octubre, a las 02:35 horas, un temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 49 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 125 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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