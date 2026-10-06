Temblor sacude al norte: Revisa cuál fue la magnitud del sismo

06 oct. 2026 - 03:32 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes 6 de octubre, a las 03:16 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 40 km al oeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 130 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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