Temblor sacude al norte: Revisa cuál fue la magnitud del sismo
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La madrugada de este martes 6 de octubre, a las 03:16 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 40 km al oeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 130 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.