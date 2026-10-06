Temblor se percibe en el norte del país: Conoce la magnitud del sismo

06 oct. 2026 - 02:21 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes 6 de octubre, a las 01:49 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a 216 kilómetros de profundidad.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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