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Presidente de Panamá llama a la calma tras terremoto: "No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden"

¿Qué pasó?

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se refirió al potente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país durante la tarde de este viernes 9 de octubre e hizo un llamado a la calma, mientras solicitó a las autoridades informar sobre los efectos del movimiento telúrico.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario indicó que pidió a funcionarios y organismos de emergencia entregar antecedentes sobre la situación, enfatizando la importancia de evitar la difusión de mensajes que puedan generar alarma entre la población.

El mensaje del Presidente tras el terremoto

He solicitado a Dinoska Montalvo (Ministra de Gobierno) y organismos que informe sobre los efectos llamando a la calma. No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", escribió José Raúl Mulino en la red social.

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El mensaje del jefe de Estado se produjo luego del fuerte sismo registrado en territorio panameño, cuyo epicentro preliminar fue localizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en Pitaloza Arriba, con una magnitud de 7,7.

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