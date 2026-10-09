Amenaza de tsunami para Chile: ¿A qué hora llegarían las olas a Isla de Pascua?

09 oct. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) entregó una hora estimada de llegada de un posible tsunami a Isla de Pascua, tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado frente a las costas de Panamá durante este viernes.

En su boletín, el organismo estableció estado de "precaución" para Rapa Nui, el que está asociado a la ocurrencia de un tsunami menor. En tanto, para las demás zonas del territorio chileno incluidas en el informe se determinó estado "informativo", es decir, la variación de las olas no superarían los 30 centímetros.

¿A qué hora llegaría el tsunami a Isla de Pascua?

De acuerdo con el segundo boletín del SHOA, la hora estimada de llegada del tsunami a Isla de Pascua es a las 20:41 horas de este viernes, según el horario insular.

En horario de Chile continental, en tanto, el arribo está estimado para las 22:41 horas de la misma jornada.

El organismo precisó que estas estimaciones se elaboraron a partir de la evaluación de la amenaza de tsunami asociada al terremoto de magnitud 7,7, cuyo epicentro fue ubicado a 57 kilómetros al oeste de Las Tablas, Panamá.

Se trata de una hora estimada de arribo de las olas, por lo que la población debe mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y no interpretar ese horario como una garantía sobre el momento exacto en que se producirían eventuales efectos en la costa.

¿Qué regiones mantienen estado informativo?

El estado informativo, que considera que no hay un amenaza que que amerite medidas de protección por tsunami, se aplicó para los siguientes sectores:



Arica y Parinacota

Taparapacá

Antofagasta norte (hasta el límite sur de la comuna de Mejillones)

Antofagasta sur (desde el limte norte de la comuna de Antofagasta)

Atacama norte (hasta el limíte sur de la provincia de Copiapó)

Atacama sur (desde el limíte norte de la provincia de Huasco)

Coquimbo

Valparaíso

Archipiélago de Juan Fernández

Isla San Félix

O'Higgins

Maule

Ñuble - Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos Norte (desde el límite regional norte hasta la isla Dona Sebastiana)

Los Lagos Sur (desde la Isla Dona Sebastiana hasta el límite regional sur)

Aysén

Magallanes

Territorio chileno antártico

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