Amenaza de tsunami: ¿Qué significan los estados "informativo" y de "precaución" vigentes en las costas de Chile?

09 oct. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,7 registrado en Panamá encendió las alarmas preventivas en diversos puntos de la cuenca del Pacífico. Ante este evento sísmico de gran magnitud, el SHOA activó los protocolos para evaluar el comportamiento del océano y determinar posibles variaciones en el nivel del mar en las costas chilenas.

Como medida de resguardo, el organismo decretó en primera instancia estado de "precaución" para Isla de Pascua e "informativo" para el resto del litoral del país. Actualmente, la amenaza fue cancelada.

¿Qué significan los estados "informativo" y de "precaución"?

El SHOA clasifica el riesgo de tsunami en el litoral chileno mediante cuatro niveles operacionales:

Estado informativo

Señala que, tras los análisis oceanográficos y sísmicos, no existe amenaza de tsunami para las costas del territorio nacional, ya que la variación de las olas no superarían los 30 centímetros. Se utiliza para dar tranquilidad a la ciudadanía mientras se monitorea el evento.

Estado de precaución

Se establece cuando se prevén variaciones anómalas en el mar con olas que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura. Esta condición exige abandonar el agua y evacuar la franja de playa, sectores de paseos costeros, bahías y zonas de menor altitud.

Estado de alerta

Representa un peligro intermedio, previendo olas de entre 1 y 3 metros. Ante este nivel, la evacuación debe realizarse de forma ordenada hacia zonas de seguridad situadas sobre la Cota 30 (a 30 metros de altura sobre el nivel del mar).

Estado de alarma

Constituye el máximo nivel de amenaza, con olas estimadas por encima de los 3 metros de altura. Requiere la evacuación inmediata y masiva de toda la población del borde costero hacia puntos elevados y seguros.

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