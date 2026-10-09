Chileno relata cómo vivió el terremoto en el aeropuerto de Panamá: "Parte del techo se estuvo cayendo"

09 oct. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un chileno que se encontraba de viaje y realizó una escala en Panamá vivió en primera persona el terremoto que afectó a ese país este viernes.

Se trata de Osvaldo Meneses, quien relató cómo fueron evacuados los pasajeros del aeropuerto de Ciudad de Panamá luego de que se registraran daños en algunas instalaciones.

“En este momento yo me encuentro de viaje, venía desde la ciudad de Toronto e hicimos escala acá en la ciudad de Panamá. La verdad es que en estos momentos han evacuado el aeropuerto, estamos todos afuera”, contó a Meganoticias.

Según explicó, la evacuación se realizó después de que comenzaran a caer partes de las instalaciones, incluido un sector del techo y elementos que se encontraban en algunas tiendas del recinto.

“Pidieron a todos que pudieran salir del lugar porque se cayeron algunas instalaciones, parte del techo se estuvo cayendo, también se cayó parte de algunas tiendas”, detalló Meneses.

El chileno señaló que la medida se adoptó por seguridad, ante la posibilidad de que se registraran réplicas del movimiento telúrico. Por ello, los pasajeros que se encontraban en el aeropuerto, tanto quienes estaban en tránsito como aquellos que llegaban o se preparaban para viajar, fueron enviados al exterior.

Osvaldo describe los daños al interior del aeropuerto

Meneses también relató que algunos productos de las tiendas se desplomaron durante el fuerte sismo, entre ellos artículos que estaban a la venta en el sector del duty free.

“Sí se cayeron algunas cosas que eran de la parte de las tiendas, del duty free, por ejemplo, sí se cayeron bastantes lentes, licores, sillas”, explicó.

Consultado sobre la información disponible respecto de posibles daños en otras zonas del país, el compatriota indicó que, hasta ese momento, no contaba con mayores antecedentes y que las autoridades del aeropuerto se habían limitado a ordenar la evacuación.

“Realmente acá solo las autoridades nos dijeron que saliéramos del lugar. Como digo, al menos en mi caso yo estaba esperando a poder bajar del avión y en ese momento comenzó el terremoto”, recordó.

"No hay ningún vuelo"

La emergencia también afectó el funcionamiento del aeropuerto de Ciudad de Panamá. Según el testimonio de Meneses, las operaciones aéreas fueron suspendidas mientras los pasajeros permanecían en el exterior.

“En el caso de las personas que todavía están esperando para poder viajar, cancelaron todas las operaciones en estos momentos, no hay ningún vuelo”, afirmó.

Osvaldo agregó que, en su caso, ni siquiera había podido realizar los trámites migratorios y que su equipaje continuaba dentro del recinto.

“Directamente nos mandaron a que todos desalojáramos del lugar y las maletas todavía siguen adentro”, señaló.

Respecto de la cantidad de personas evacuadas, Meneses estimó que había alrededor de 500 pasajeros en el exterior de la Terminal 2, aunque precisó que no tenía información sobre lo ocurrido en la Terminal 1.

Según indicó, varias tiendas dejaron de atender y algunas quedaron sin personal, mientras los pasajeros salieron del recinto ante la emergencia.