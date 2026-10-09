Terremoto en Panamá: Videos muestran la fuerza del movimiento telúrico

09 oct. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Momentos de tensión se vivieron este viernes en Panamá luego de que un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudiera dicho país. Un video muestra cómo se mueve la estructura vidriada de un edificio mientras las personas comienzan a descender y evacuar ante la intensidad del movimiento telúrico.

El registro audiovisual da cuenta de la fuerza del sismo, con los ventanales de un edificio moviéndose visiblemente mientras quienes se encontraban en el lugar abandonan las instalaciones como medida preventiva.

Terremoto tuvo epicentro en Panamá

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento alcanzó una magnitud de 7,7 y tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá. El sismo se registró cerca de las 12:56 horas local de este viernes 9 de octubre.