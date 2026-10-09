Terremoto en Panamá: Cancillería habilita formularios para localizar a chilenos posiblemente afectados por la emergencia

09 oct. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile habilitó canales de asistencia para facilitar la búsqueda, localización y reporte de posibles ciudadanos chilenos que pudieran haberse visto afectados por la emergencia que enfrenta Panamá.

La información fue difundida por Cancillería este viernes 9 de octubre, a través de sus canales oficiales, con el objetivo de facilitar el contacto con connacionales y sus familias ante la situación que afecta al país centroamericano.

A través de su sitio web, la cartera dispuso formularios diferenciados según la situación de las personas que necesitan entregar información o solicitar ayuda.

¿Cómo reportar a un chileno que podría estar afectado en Panamá?

Cancillería habilitó dos alternativas para recopilar antecedentes sobre ciudadanos chilenos que pudieran estar afectados por la emergencia:

Formulario de localización internacional de familiares : Dirigido a quienes se encuentran en Panamá y necesitan reportar su situación o solicitar asistencia, según las indicaciones del formulario.

: Dirigido a quienes se encuentran en Panamá y necesitan reportar su situación o solicitar asistencia, según las indicaciones del formulario. Formulario para entregar información sobre una persona: Destinado a quienes cuentan con antecedentes que puedan contribuir a ubicar a un connacional.

Los formularios están disponibles en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la sección de asistencia para ciudadanos chilenos en Panamá.

Las recomendaciones de Cancillería

Desde la cartera recomendaron completar los datos solicitados con la mayor precisión posible, para facilitar las labores de búsqueda y contacto.

Además, llamaron a coordinar la entrega de antecedentes entre los integrantes del círculo familiar con el fin de centralizar la información y evitar el envío de múltiples alertas por una misma persona.

El Ministerio precisó que los datos proporcionados serán utilizados exclusivamente para fines de contacto, orientación y asistencia.

¿Dónde acceder a los formularios?

Las personas que necesiten entregar antecedentes pueden ingresar a los siguientes enlaces oficiales:

Formulario de localización internacional de familiares. (pincha aquí)

Formulario para entregar información sobre una persona. (pincha aquí)

Cancillería recomendó utilizar estos canales para facilitar la recopilación de información y la asistencia consular a los ciudadanos chilenos que pudieran verse afectados por la emergencia en Panamá.