18 nov. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Casa Blanca descartó este miércoles la posibilidad de que un ciberataque esté detrás de los recientes fallos técnicos e interrupciones informáticas en entidades financieras, aerolíneas y ciertas agencias gubernamentales, así como en Microsoft.

"No se trata de un ciberataque"

El director de Inteligencia Nacional (DNI), Jay Clayton, subrayó que lo ocurrido estos días "no se trata de un ciberataque" y negó también la responsabilidad de cualquier Estado extranjero. "Lo hemos investigado a fondo", zanjó en declaraciones a la prensa, recogidas por la Casa Blanca.

Clayton explicó que muchas instituciones actualizan sus sistemas para mejorar la seguridad y "no siempre se obtienen los resultados esperados", pues "en algunos casos, los sistemas deben transferirse a otros, y esas transferencias no se realizan como se esperaba".

En esa línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, destacó que no hay indicios que hagan incluso creer que todos estos casos están relacionados entre sí.

"El incidente de Microsoft no tiene nada que ver con lo que vimos en la Aviación Civil" y esto "no tiene nada que ver con lo que vimos hace unos días con los bancos", señaló.

"No tenemos ninguna prueba"

"No tenemos ninguna prueba ni motivo alguno para creer que alguno de estos casos aislados o individuales tenga algo que ver con actores maliciosos, con ciberdelincuentes, con criminales, con otro Estado, o con ningún tipo de actor malicioso", agregó.

En esa línea, declaró que "la mejor manera de lidiar con la incertidumbre y la incomodidad de la gente es compartir con ellos de forma transparente lo que sabemos y lo que creemos en función de la información que tenemos (...) No estamos bajo un ataque".

Asimismo, añadió que "todos los indicios apuntan a que cada uno de estos sucesos tiene una explicación o una causa que no tiene nada que ver con la ciberdelincuencia".

Todo sobre Estados Unidos