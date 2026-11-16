"Sí, estoy embarazada": Camilísima anuncia que se convertirá en madre junto a su pareja futbolista

16 nov. 2026 - 08:11 hrs.

La periodista Camila Campos, conocida como Camilísima, compartió una hermosa noticia con sus seguidores. La influencer confirmó que está embarazada, fruto de su relación con el futbolista Juan Pablo Gómez.

"Sí, estoy embarazada"

La creadora de contenido anunció la noticia en su cuenta de Instagram, acompañándola de una serie de fotografías y registros de su reciente paso por Creamfields Chile.

"Los rumores son ciertos y por fin puedo gritarlo. Sí, estoy embarazada", expresó, despejando así las dudas que habían surgido entre sus seguidores.

Tuvo autorización de su médico para asistir a Creamfields

La publicación también dejó ver parte de su experiencia en el festival de música electrónica, donde disfrutó de la jornada y aprovechó para anunciar su embarazo.

Pero hubo un detalle que quiso aclarar. Debido a su estado, la influencer explicó que consultó con su especialista antes de asistir al evento.

"Autorizada por mi obstetra para ir un ratito a Creamfields CL", precisó, dejando en claro que contaba con aprobación médica.

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Famosos reaccionaron a la noticia

La noticia no tardó en generar reacciones. A través de los comentarios, sus seguidores y varios famosos le hicieron llegar felicitaciones, muestras de cariño y buenos deseos por esta nueva etapa.

"¡Qué panza tan hermosa! ¡Felicidades, Cami!", comentó Carla Jara, mientras que Daniela Aránguiz le escribió: "¡Qué linda! Felicidades, Cami, hermosa".

Otros personajes que le enviaron cariñosos mensajes y felicitaciones fueron Tonka Tomicic, Daniela Nicolás, Eugenia Lemos y Daniela Chávez.

La lucha de Camilísima para ser madre

En abril de este año, Camilísima habría revelado el complejo escenario que enfrentaba en su deseo de convertirse en madre.

A sus 38 años, la periodista recibió un duro diagnóstico de baja reserva ovárica: "Me dieron la mala noticia de que prácticamente soy infértil", señaló en esa oportunidad en conversación con LUN.

"Me lo lloré todo. Pero después dije: hay tecnología. Voy a luchar", confesó. Lejos de renunciar a su sueño, Camila Campos comenzó un tratamiento de estimulación hormonal para congelar sus óvulos.

Tras un primer ciclo, consiguió preservar siete óvulos, lo que en ese momento le entregaba un 43% de posibilidades de lograr un embarazo.