"Hoy solo vivo para mi familia": El presente del "Chapa" Fuenzalida en España tras dejar el fútbol

16 nov. 2026 - 07:50 hrs.

Lejos de las canchas del fútbol profesional y de la presión que marcó gran parte de su carrera, José Pedro Fuenzalida atraviesa una etapa completamente diferente en España. El exfutbolista de Universidad Católica y la Selección Chilena se instaló junto a su familia en Valencia, donde hoy tiene una rutina que gira principalmente en torno a sus cuatro hijos.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el exjugador de 41 años contó cómo son sus días en el país europeo, donde asumió labores domésticas, participa en la crianza de sus hijos y encontró nuevas formas de mantenerse vinculado al deporte.

"Voy a volver a la UC algún día, pero hoy solo vivo para mi familia", reconoció de entrada.

Así es la rutina del "Chapa" Fuenzalida en España

El día de Fuenzalida comienza temprano. Según relató al medio antes citado, se levanta a las 06:30 horas para preparar el desayuno de sus hijos y llevarlos al colegio.

Después, continúa con las tareas de la casa: Hace las compras, limpia, ordena y también prepara las colaciones de los niños. Una rutina que contrasta con la que tenía durante sus años como futbolista profesional.

Pero sus jornadas también incluyen actividad física. El exseleccionado nacional sale a correr, anda en bicicleta y juega pádel. Además, acompaña a sus hijos a sus entrenamientos de fútbol.

Fuenzalida también explicó que dedica parte de su tiempo a la administración de sus negocios.

En la entrevista también abordó la posibilidad de regresar algún día a Universidad Católica, club donde construyó gran parte de su trayectoria y con el que consiguió importantes títulos. Sin embargo, por ahora, su prioridad está lejos de una eventual vuelta al fútbol profesional.

Lo que más extraña de Chile

Pese a estar disfrutando esta nueva etapa en Europa, Fuenzalida reconoció que hay cosas de nuestro país que extraña y mucho.

"Sólo echo de menos las montañas, el sur y poder darles un abrazo todos los días a mis padres", fue parte del testimonio que entregó.