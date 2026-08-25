Hotel Hyatt cambia de dueño: Grupo Patio vende el recinto de Vitacura a firma chilena

25 ag. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Después de formar parte de la cartera de Grupo Patio, el Hyatt Place Santiago tendrá un nuevo propietario. El hotel, ubicado en la intersección de avenida Vitacura con Américo Vespucio, fue vendido a la firma chilena Talbot Hotels, ligada al grupo Duncan Fox.

La operación se enmarca en el proceso de reorganización de activos que lleva adelante Grupo Patio, que busca concentrar sus operaciones en los segmentos donde tiene mayores ventajas competitivas, según consignó el Diario Financiero.

El hotel cambia de propietario

El Hyatt Place Santiago cuenta con 14 pisos, 160 habitaciones y 10.600 metros cuadrados de superficie construida. El recinto es un hotel de cuatro estrellas y está ubicado en uno de los principales sectores comerciales de Vitacura.

“La transacción obedece a la estrategia de desinversión en activos no estratégicos para el negocio y permite liberar capital para reforzar el desarrollo de proyectos alineados con el core del negocio, además de rebajar deuda, en línea con el plan estratégico y financiero dado a conocer el año pasado”, explicó Gregorio Sepúlveda, gerente de Inversiones de Grupo Patio.

El ejecutivo agregó que la compañía apunta a “gestionar activamente nuestra cartera, rotando activos no core y reinvirtiendo el capital en nuevos proyectos que estamos desarrollando”.

Una nueva propiedad para Talbot Hotels

Con la venta, el Hyatt Place Santiago pasa a manos de Talbot Hotels, la filial hotelera del grupo Duncan Fox, ligado a la familia Lecaros Méndez.

La compañía opera la marca Hyatt Centric, además de Holiday Inn y Holiday Inn Express, y cuenta con presencia en Chile, Argentina y Perú.

Su operación en Chile contempla hoteles en Santiago, Iquique, Antofagasta, Concepción y Temuco, mientras que en el extranjero también tiene establecimientos en Buenos Aires y Lima.

La estrategia de Grupo Patio

La venta del hotel se suma a otros movimientos realizados recientemente por Grupo Patio dentro de su proceso de reorganización.

La compañía está concentrando sus operaciones en segmentos como centros comerciales vecinales, outlets y el área industrial.

De hecho, durante este mismo mes cerró la venta de un paño de 3.531,37 metros cuadrados, ubicado entre las calles Alonso de Córdova, Francisco de Aguirre y Alonso de Monroy, a Inmobiliaria Nueva Costanera.