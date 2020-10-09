¿Quieres una moto del Dakar? Así puedes quedarte con el vehículo de Pablo Quintanilla con el que llegó al podio en 2020

10 sept. 2026 - 16:48 hrs.

Pablo Quintanilla prepara una campaña especial para compartir una de las motocicletas más importantes de su trayectoria en el rally. Se trata de la Husqvarna FR 450 Rally Factory con la que obtuvo el segundo lugar del Dakar 2020, el mejor resultado de la marca en la historia de la competencia.

La iniciativa nació mientras el expiloto trabaja en un libro que repasará parte de sus 13 años en el Dakar. Ese proceso lo llevó a revisar carreras, equipos y momentos que marcaron su trayectoria.

“Cuando empecé a escribir el libro, inevitablemente tuve que volver a recorrer muchos momentos de estos 13 años en el Dakar”, cuenta Quintanilla, quien decidió compartir una pieza especial con quienes siguieron su recorrido.

Una moto que llegó al podio

La motocicleta está vinculada a uno de los períodos más destacados del deportista. Quintanilla llegó a Husqvarna antes del Dakar 2016 y ese mismo año terminó tercero en la clasificación general y conquistó el Campeonato del Mundo FIM de Cross-Country Rallies.

En 2017 volvió a ganar el campeonato mundial y en 2018 terminó como subcampeón. Tras una grave lesión en el Dakar 2019, enfrentó un proceso de recuperación y regresó al año siguiente.

Fue en el Dakar 2020 cuando, a bordo de esta FR 450 Rally, consiguió el segundo puesto general. La moto Factory fue desarrollada para competir al máximo nivel y enfrentar miles de kilómetros en terrenos extremos.

Ahora, esa máquina representa una parte importante de la historia deportiva de Quintanilla. La campaña tendrá una duración aproximada de ocho semanas y permitirá a sus seguidores ser parte de este capítulo.

Además, el proyecto tendrá un componente solidario. Parte de la recaudación será destinada a Fundación Nuestros Hijos, que apoya a niños con cáncer y sus familias.

“Después de tantos años compitiendo, quería que esta iniciativa también tuviera un propósito que fuera más allá de mi historia”, explica Quintanilla, destacando el significado de aportar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Los detalles para participar están disponibles en pabloquintanilla.com