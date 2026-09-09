Bono Logro Escolar ya tiene fecha de pago: Revisa cuándo depositarán el dinero

09 sept. 2026 - 07:00 hrs.

A pocos días de las Fiestas Patrias, miles de familias en Chile recibirán un importante alivio económico para el bolsillo. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó la fecha oficial de pago del Bono Logro Escolar 2026, un beneficio que premia el esfuerzo de los estudiantes de enseñanza básica y media con mejores notas del país.

Este aporte forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a alumnos de hasta 24 años que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población y que hayan destacado en sus notas durante el año escolar anterior.

¿Cuándo depositan el Bono Logro Escolar 2026?

La fecha más importante para los beneficiarios ya está fijada: el lunes 14 de septiembre de 2026 se comenzará a pagar.

El monto se abonará directamente mediante transferencia electrónica a la CuentaRUT de BancoEstado de la persona encargada dentro del grupo familiar. Es importante que quienes lo reciban estén atentos, ya que este aporte es compatible con otros subsidios del Estado, por lo que el pago podría aparecer integrado junto con otros beneficios del hogar.

¿Cuáles son los montos que entrega el bono?

El beneficio contempla dos tramos de pago, según la ubicación del estudiante en el ranking de rendimiento de su promoción o grupo de egreso:

$85.057: Para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su curso.

Para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su curso. $51.036: Para estudiantes que se ubiquen dentro del segundo 15% de mejor rendimiento (del 16% al 30%).

Por ejemplo, si en una familia hay dos hijos en el primer tramo y uno en el segundo tramo, el hogar recibirá un pago total de $221.150 ($85.057 + $85.057 + $51.036).

Requisitos para ser beneficiario

Al ser un aporte automático (no es necesario postular), se deben cumplir las siguientes condiciones al 31 de marzo del año anterior:

Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante el año escolar inmediatamente anterior.

durante el año escolar inmediatamente anterior. Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

de su promoción. Estudiar en establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Estar dentro del 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo consultar con el RUT si eres beneficiario?

Para revisar si a tu grupo familiar le corresponde el pago, debes seguir estos pasos: