Fiestas Patrias: la solución chilena para preparar micheladas en pocos pasos durante los asados

16 sept. 2026 - 14:49 hrs.

Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas en Chile. Durante septiembre, los asados, reuniones familiares y juntas con amigos se convierten en parte de una tradición que reúne gastronomía, música y distintas preparaciones.

En este escenario, la cerveza mantiene un lugar importante entre las bebidas elegidas para compartir. A ella se suman alternativas como la michelada y la chelada, preparaciones que permiten darle un giro refrescante y con más sabor a una cerveza.

Su presencia también se relaciona con la búsqueda de opciones prácticas para celebrar. Entre asados, viajes y reuniones, contar con ingredientes fáciles de transportar puede ayudar a reducir el tiempo dedicado a preparar tragos y aprovechar más los encuentros.

Una solución rápida

Con esa idea nació Locos por la Fiesta, una marca chilena que desarrolló un producto que reúne el mixer y el escarchado necesarios para preparar una michelada o chelada en pocos pasos.

La preparación busca ser sencilla: primero se utiliza el escarchado incorporado en el borde del vaso, luego se agrega el mixer y finalmente se completa con cerveza.

Actualmente existen dos alternativas. La Michel apunta a quienes prefieren sabores más intensos y especiados, mientras La Chela ofrece un perfil cítrico y refrescante. Ambas incluyen su propio escarchado.

Los productos vienen en formato retail de 280 cc más 30 gramos de escarchado, una presentación pensada para preparar varias bebidas desde una misma botella.

La idea comenzó a desarrollarse durante 2025, cuando sus fundadores detectaron que preparar una michelada en reuniones implicaba comprar varios ingredientes y calcular proporciones.

“¿Por qué nadie había hecho esto más fácil?”, fue la pregunta que dio inicio a las primeras pruebas. Posteriormente, un viaje a México permitió conocer distintas preparaciones y profundizar en la cultura de la michelada.

A partir de ese proceso desarrollaron su mixer y Merjín, un escarchado con identidad local donde el merkén ocupa un papel protagonista.

La propuesta fue creada por los hermanos Valentina y Diego Camacho y actualmente está disponible mediante despacho online, además de supermercados Jumbo y Santa Isabel, tiendas y botillerías a lo largo de Chile.

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