Ciberataque en Francia: Hackers atacan más de 400 supermercados y arruinan toneladas de alimentos

14 oct. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

Más de 400 supermercados de Francia fueron afectados por un ciberataque que alteró sus sistemas de refrigeración y obligó a desechar grandes cantidades de alimentos frescos y congelados. El ataque afectó a distintas cadenas de distribución del país.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, los hackers manipularon de forma remota los sistemas de frío, lo que provocó que productos que debían mantenerse refrigerados perdieran sus condiciones de conservación.

¿Qué supermercados fueron afectados?

Entre las cadenas afectadas se encuentran Intermarché y Netto, con al menos 300 establecimientos comprometidos; Coopérative U, con menos de 100; Carrefour, con 80; y Monoprix, con cerca de 30. También se reportaron casos en locales de E.Leclerc.

El director ejecutivo de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó el ataque a través de una publicación en X, donde señaló que los sistemas de producción de frío de varias tiendas habían sido afectados desde la noche anterior.

El ejecutivo calificó el hecho como un ataque a equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento de alimentos. "De una gravedad extrema y no tiene precedentes", sostuvo, según consignó AFP.

Las pérdidas podrían alcanzar decenas de millones de euros, debido a la cantidad de productos que debieron ser retirados de la venta.

¿Cómo habrían hecho el ciberataque?

La Fiscalía de París abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el alcance del ataque. Según informó AFP, las pesquisas apuntan a un "ciberataque a gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés". Además, se reportaron pequeños incendios en algunos establecimientos comerciales.

Ante la situación, la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia (ANSSI) fue movilizada para apoyar a las empresas afectadas y coordinar acciones con sus homólogos europeos.

Una fuente cercana al caso indicó a AFP que el ataque habría apuntado a sistemas de regulación de refrigeración fabricados por la compañía danesa Danfoss, utilizados por distintas cadenas de supermercados francesas. Desde la empresa señalaron que la mayoría de las unidades afectadas correspondían a equipos antiguos que habían llegado al final de su vida útil y

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