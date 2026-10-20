CuentaRUT: ¿Necesito tener dinero en ella para que se mantenga activa?

20 oct. 2026 - 09:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado permite realizar transferencias, recibir pagos y administrar dinero sin necesidad de mantener un monto mínimo para su funcionamiento. Sin embargo, existen condiciones relacionadas con la inactividad y límites para el dinero que se puede recibir y mantener en ella.

Por eso, si tienes una CuentaRUT que utilizas poco o que suele permanecer con saldo cero, hay algunos detalles que debes conocer para evitar inconvenientes.

¿Necesito tener dinero en mi CuentaRUT para que se mantenga activa?

No es necesario mantener dinero en la CuentaRUT para que siga activa. Según explica BancoEstado en su Centro de Ayuda, la cuenta puede permanecer hasta dos años sin saldo y/o sin movimientos. Después de ese período, la entidad evalúa el cierre del producto.

Esto significa que tener la cuenta con saldo cero no implica que se cierre inmediatamente. No obstante, si pasa un período prolongado sin registrar movimientos, BancoEstado podría evaluar su cierre.

¿Cuánto dinero puedo tener como máximo en mi CuentaRUT?

BancoEstado establece dos límites para los montos que se pueden manejar en la CuentaRUT, uno para el saldo acumulado y otro para los abonos que se reciben durante el mes.

Saldo máximo: $5.000.000. Es el monto máximo que puedes mantener en la cuenta.

$5.000.000. Es el monto máximo que puedes mantener en la cuenta. Abonos mensuales: $4.000.000. Es el límite total de depósitos y otros abonos que puedes recibir durante un mes calendario.

El límite mensual de abonos se reinicia el primer día de cada mes. Ambos topes deben cumplirse al mismo tiempo para que una operación de ingreso de dinero se realice correctamente.

¿Cuánto dinero puedo transferir desde mi CuentaRUT?

Si necesitas enviar dinero a otra persona, también debes considerar los límites de transferencias establecidos por BancoEstado. El monto máximo diario para transferir desde la aplicación o la Banca en Línea es de $2.000.000.

En el caso de los destinatarios nuevos, durante las primeras 24 horas se permite realizar una sola transferencia de hasta $200.000 a esa cuenta. Además, existe un límite diario conjunto de $600.000 para las transferencias a nuevas cuentas ingresadas durante ese período. Estas restricciones pueden extenderse hasta 72 horas en algunos casos por motivos de seguridad.

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