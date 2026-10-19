Cuenta Rut digital: Revisa qué trámites puedes efectuar sin tener la tarjeta física
- Por Paz Morales
La cuenta Rut digital es una modalidad tecnológica bancaria que permite hacer muchos trámites, movimientos y diligencias vía electrónica.
Esta herramienta financiera de BancoEstado responde a la preferencia de la ciudadanía por este tipo de cuenta, debido a sus múltiples beneficios y a los pocos requisitos que se contemplan para su apertura.
De esta manera, según explica la entidad financiera, hay muchas transacciones que se pueden hacer con la Cuenta Rut digital y sin necesidad de tener una tarjeta física.Ir a la siguiente nota
¿Qué transacciones puedo hacer sin tener la tarjeta física?
Si tienes la cuenta Rut, pero no tienes tarjeta física, hay una lista de opciones que igualmente puedes realizar:
- Visualizar los datos de tu tarjeta digital CuentaRUT desde la app, con el número de tarjeta digital, fecha de vencimiento y código de seguridad CVV.
- Comprar de forma online, tanto en Chile como en el extranjero, siempre que los comercios acepten VISA Débito.
- Suscribir aplicaciones de pago recurrente, como series, música, juegos o delivery.
- Hacer transferencias de fondos entre cuentas BancoEstado (ya sean del mismo titular o a terceros) y transferencias a otros Bancos.
- Pagar créditos BancoEstado por medio de la App o banca en línea BancoEstado.
- Usar la tecnología QR desde la App para compras y giros en CajaVecina, pagos en comercios con dispositivos Compraquí, pagos y recibos de dinero con "PagoRUT" y viajes en bus, metro o metrotren Nos con "QR Red".
Otras funciones digitales
Otras tareas que se pueden realizar con la Cuenta Rut digital son pagar con el celular en los comercios físicos a través de BE Pay (para celulares Android con tecnología NFC), comprar pasajes de bus, tren y transfer directo desde tu App con kupos.cl, solicitar tarjeta física desde la App con envío a domicilio y hacer inscripción/pago de cuentas de servicios básicos vía App o Banca en Línea BancoEstado.
Asimismo, es posible consultar saldos por App y Banca en Línea BancoEstado, invertir en Depósitos a Plazo, FFMM o APV directo desde la App o Banca en Línea BancoEstado y abrir Cuentas de Ahorro Vivienda o Ahorro Premium desde la App BancoEstado.
Leer más de