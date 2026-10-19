"Nos espera realmente una situación terrible": Perú advierte consecuencias por fenómeno de "El Niño"

19 oct. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades de Perú advirtieron sobre el impacto que podría tener la llegada del fenómeno de "El Niño" en el país y llamaron a las personas que viven en zonas de riesgo a evacuar sus viviendas ante el escenario que se prevé para este año.

El fenómeno está oficialmente activo en Perú y las proyecciones apuntan a lluvias por encima de lo normal en las zonas costeras norte y central, además de la sierra nororiental. En la zona sur, en cambio, se esperan precipitaciones inferiores a lo habitual.

"Nos espera realmente una situación terrible y hay que decirlo fuerte y claro a la población", ha alertado el ministro de Salud de Perú, Luis Dyer, en una entrevista para Panamericana Televisión.

"Va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer"

El secretario de Estado sostuvo que el país se enfrenta a un fenómeno climático sin precedentes en al menos medio siglo y enfatizó la magnitud del escenario que se proyecta. Dyer explicó que, "científicamente hablando", se trata de un fenómeno inédito en la historia reciente del país.

"Va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer como Gobierno", ha apuntado el ministro de Salud.

De acuerdo con las expectativas mencionadas por Dyer, las consecuencias de "El Niño" durante este año superarían los registros de los fenómenos ocurridos en 1982, 1997 y 2016. "Está por encima de cualquier expectativa que podíamos tener", ha dicho.

Ante este escenario, el ministro advirtió a las poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo que sigan las recomendaciones de las autoridades y se trasladen a alguno de los más de 30.000 albergues habilitados para recibir a las personas que puedan resultar afectadas.

"Yo sigo implorando a esas personas que tienen que salir de ahí, no estamos haciendo una especie de estrategia de temor y miedo, sino que es la realidad científica", ha exhortado el ministro.

Dyer también alertó sobre las posibles consecuencias del fenómeno, entre ellas golpes de calor sin precedentes, daños en cultivos, viviendas e infraestructura, además de un eventual colapso de hospitales.