Mallplaza inaugura su primer Premium Outlets en Perú tras invertir US$ 6,1 millones

14 oct. 2026 - 20:35 hrs.

Mallplaza inauguró este miércoles su primer centro comercial bajo el formato Premium Outlets en Perú. El recinto, ubicado en Atocongo, Lima, marca la llegada de esta propuesta al mercado peruano de la compañía, que busca ampliar su oferta para distintos segmentos de consumidores.

El proyecto, denominado Mallplaza Premium Outlets Atocongo, implicó una inversión de US$ 6,1 millones y cuenta con aproximadamente 37.500 metros cuadrados de superficie bruta arrendable (GLA). El complejo fue desarrollado a partir del antiguo Open Plaza Atocongo.

Más de 30 marcas y un outlet de Falabella

Según informó Pulso de La Tercera, el nuevo centro comercial contará con espacio para más de 30 marcas reconocidas, además del único outlet de Falabella en Perú. La propuesta también contempla una oferta gastronómica reforzada en su patio de comidas.

El recinto incorporará, además, un Módulo de Atención al Ciudadano (MAC), que permitirá a los visitantes realizar diversos trámites en un mismo lugar.

“Con Mallplaza Premium Outlets Atocongo incorporamos al mercado peruano un formato que complementa nuestro portafolio y nos permite llegar a nuevos segmentos de consumidores”, señaló Rafael Jaramillo, gerente de la División Perú de Mallplaza.

Mallplaza proyecta ampliar el formato en Perú

La apertura de Atocongo representa el segundo activo de la compañía convertido a este concepto en la región. El primero fue Mallplaza Premium Outlets Concepción, en Chile.

En tanto, la empresa proyecta transformar Open Plaza La Marina, también ubicado en Lima, para llevarlo al formato Premium Outlets.

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