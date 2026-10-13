Keiko Fujimori anuncia nuevas reglas en colegios de Perú: Está prohibido usar celulares, teñirse el pelo y pintarse las uñas

13 oct. 2026 - 12:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció una serie de nuevas reglas para los colegios de aquel país, con el objetivo de recuperar la disciplina en las salas de clases y reforzar la autoridad de los docentes.

Entre las medidas se encuentran restricciones al uso de celulares, al pelo teñido y a las uñas pintadas, además del regreso de las expulsiones para los estudiantes que cometan faltas graves. La iniciativa surge en medio de la preocupación por los episodios de violencia y acoso escolar registrados en dicho país.

"Estudiantes malcriados"

La mandataria sostuvo que es necesario recuperar el orden tanto en las calles como en los establecimientos educacionales. En esa línea, anunció que volverán las suspensiones definitivas, es decir, las expulsiones, para los alumnos que cometan faltas graves.

"Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas (expulsiones). Los más malcriados no van a estar en las aulas", afirmó.

También se busca reforzar la autoridad de los profesores para orientar el comportamiento de sus estudiantes, incluyendo la posibilidad de evaluar su conducta.

Celulares, pelo teñido y uñas pintadas: Las restricciones para los estudiantes

Entre las disposiciones anunciadas se encuentra la prohibición del uso de celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases, salvo que exista una autorización del profesor.

Las reglas también incluyen exigencias relacionadas con la presentación personal. En los colegios públicos, se busca restringir el uso de maquillaje, las uñas pintadas y el pelo excesivamente largo o teñido. Además, se establecerán criterios sobre el largo de las faldas.

El anuncio se produce después de que se conociera una denuncia de agresión sexual contra una estudiante de 16 años, ocurrida presuntamente el 15 de septiembre en un bus escolar. Por este caso, un tribunal de Lima decretó la internación preventiva de seis adolescentes durante cuatro meses.

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