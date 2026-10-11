SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo registrado en Perú
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo de magnitud 5.2 registrado en Camana, Perú.Ir a la siguiente nota
El movimiento telúrico se registró a 28 kilómetros al este de Camana, Perú, y motivó el análisis de las condiciones del evento para determinar si representaba una amenaza para el territorio nacional.
¿Qué dijo el SHOA?
Tras la evaluación, el organismo dependiente de la Armada indicó que "NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile."
#SenapredInforma #SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.2 localizado a 28 kilómetros al este de Camana, Perú, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en https://t.co/JEApo2ZONz— SENAPRED (@Senapred) October 11, 2026
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