SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras sismo registrado en Perú

11 oct. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo de magnitud 5.2 registrado en Camana, Perú.

El movimiento telúrico se registró a 28 kilómetros al este de Camana, Perú, y motivó el análisis de las condiciones del evento para determinar si representaba una amenaza para el territorio nacional.

¿Qué dijo el SHOA?

Tras la evaluación, el organismo dependiente de la Armada indicó que "NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile."