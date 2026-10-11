Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

11 oct. 2026 - 03:18 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este domingo, a las 02:58 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 73 km al noreste de Tongoy, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 26 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor