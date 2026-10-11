Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud del sismo
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo 11 de octubre, a las 10:41 horas, un temblor de magnitud 3.9 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 35 km al norte de Mina Los Pelambres, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 11 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del sismo.