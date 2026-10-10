El candidato de izquierda Hitler Mussolini derrota a la ultraderecha y gana una alcaldía en Perú

10 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pequeño pueblo de Queropalca, en la remota región andina de Perú, ha hecho noticia globalmente debido a su futuro alcalde: el candidato izquierdista Hitler Mussolini Simeón Flores.

Hitler Mussolini será alcalde en Perú

Con el 100% de las actas contabilizadas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato del partido Ahora Nación obtuvo un total de 229 votos, lo que representa un 34,54% de los sufragios válidos.

Dicho resultado lo puso tan solo 25 votos arriba de Gaspar Osorio, el representante del partido de ultraderecha Renovación Popular, quien obtuvo solo 204 sufragios (30,77%).

El nombre del futuro alcalde llama la atención, pues combina los apellidos del líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler, y el dictador fascista italiano, Benito Mussolini. Sin embargo, el futuro edil no les hace honor ideológicamente a quienes les debe su nombre, ya que su postura política es diametralmente opuesta.

"El buen Hitler"

De acuerdo al medio Infobae, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contabilizaba en 2023 un total de 3.943 "Hitler" en Perú, a los que se sumaban 99 "Adolfo Hitler" y 3 "Adolf Hitler".

Por otro lado, Euronews detalló que el nuevo alcalde no será el primer edil llamado Hitler en el país vecino, ya que entre 2011 y 2014 el pueblo de Yungar fue gobernado por Hitler Alba, quien se autodenominaba "el buen Hitler".

Además, Hitler Saavedra ocupó un escaño en el Congreso entre los años 2021 y 2024 y ahora se les sumará Hitler Mussolini Simeón Flores, quien con 45 años pronto liderará a los 700 habitantes de Queropalca.

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