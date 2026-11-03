Feministas protestan frente a La Moneda y exigen renuncia del ministro Rabat

03 nov. 2026 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

La salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue la principal exigencia de las organizaciones feministas que este martes se movilizaron en distintas ciudades del país, en protesta por las rebajas de condenas concedidas a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

En Santiago, la manifestación reunió a centenares de mujeres frente a La Moneda. Desde la Plaza de la Constitución, las participantes expresaron su rechazo a la gestión del secretario de Estado mediante pancartas y consignas, para luego trasladar la protesta hasta el Ministerio de Justicia, en calle Morandé.

La convocatoria

La jornada fue convocada por agrupaciones sociales y feministas, entre ellas el Movimiento pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (Memch), la Coordinadora Feminista 8M y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

La convocatoria tuvo un carácter nacional e incluyó actividades en Iquique, Calama, La Serena, San Antonio, Valparaíso, Paine, Valdivia y Puerto Montt.

"Exigimos responsabilidades políticas"

Una de las acciones previstas para las distintas ciudades fue la interpretación de “Un violador en tu camino”, intervención creada por el colectivo Las Tesis. Las organizaciones plantearon que la iniciativa buscaba visibilizar su rechazo a las decisiones adoptadas en materia de rebajas de condenas y exigir responsabilidades políticas al Ejecutivo.

“Nos convocamos a realizar esta intervención para denunciar la impunidad de Kast y este Gobierno indolente que revictimiza y pone en riesgo nuestras vidas”, manifestaron las agrupaciones.

Asimismo, apuntaron directamente al titular de Justicia: “Exigimos responsabilidades políticas y la salida inmediata de Rabat, quien decidió conscientemente dejar en libertad a pederastas y criminales de lesa humanidad”, destacaron.

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