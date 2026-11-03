Con buzos y drones: Este miércoles realizarán megaoperativo para buscar a Benjamín Galdámez en Maipú

03 nov. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Buzos, drones, embarcaciones y equipos caninos serán parte del megaoperativo para buscar a Benjamín Galdámez, joven de 19 años desaparecido en Maipú.

El despliegue, coordinado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI), contempla la participación de distintas unidades policiales y equipos de rescate.

El Megaoperativo de búsqueda

Las labores se realizarán este miércoles 4 de noviembre en el lugar donde el joven fue visto por última vez y estarán a cargo de la fiscal Yasne Pastén. También estará presente el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos contra las Personas.

El operativo contempla los siguientes recursos y participantes:

GOPE: una balsa y tres operadores.

Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI: un kayak y 22 personas.

Buzos de la PDI: una balsa y tres operadores.

Bomberos: un dron, una embarcación, un equipo Hazmat y 10 rescatistas especializados en sitios agrestes.

Grupo GERSA de Bomberos: una balsa y cinco operadores.

Equipos caninos: dos operadores.

UNIREM: una balsa, dos kayaks y seis operadores.

¿Qué se sabe de la desaparición de Benjamín?

Benjamín fue visto por última vez el martes 20 de octubre, cuando debía regresar a su casa después de reunirse con un amigo. Antes de salir, le envió un audio a su madre para avisarle que tomaría un vehículo de aplicación. Desde entonces, no volvió a comunicarse con ella.

La investigación apunta a un encuentro con un hombre identificado como Gordillo, quien fue detenido. Según los antecedentes entregados, ambos habrían transitado por un sitio eriazo, donde el imputado presuntamente le disparó al joven. Aún no está claro si Benjamín cayó al cauce debido a las heridas o si fue arrojado al agua.

A fines de octubre, la fiscal Yasna Pastén se refirió a la declaración del detenido y advirtió que sus dichos deben ser contrastados con otras pruebas. “Él señala o plantea una dinámica de ocurrencia de los hechos, pero esa es su declaración”, sostuvo.

El megaoperativo busca encontrar nuevos antecedentes que permitan esclarecer qué ocurrió con el joven y determinar las circunstancias de su desaparición.