Ciberataque en supermercados: Chile es el segundo país de Latinoamérica con más equipos expuestos

03 nov. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

Chile es el segundo país de Latinoamérica con más dispositivos expuestos a ciberataques como el que dejó fuera de control los refrigeradores de supermercados europeos. El dato se conoce tras la segunda ola de este tipo de ataques en el continente.

Un análisis de NIVEL4 Labs identificó 291 dispositivos de este tipo expuestos a internet en América Latina. Brasil concentra la mayoría, con 203 (69,8%), y Chile le sigue con 29, el 10% del total.

Los números de la región

Así se reparte el resto:

Colombia: 18 (6,2%)

México y Argentina: 13 cada uno (4,5%)

Guatemala: 5 (1,7%)

Costa Rica, Panamá, Honduras y Nicaragua: 2 cada uno (0,7%)

República Dominicana y Perú: 1 cada uno (0,3%)

Que un equipo esté visible no significa que sea vulnerable, pero sí es la misma puerta de entrada que usaron los atacantes en Europa: equipos conectados a internet, muchas veces con software antiguo o contraseñas de fábrica.

El ataque en Europa

En la madrugada de este lunes 2 de noviembre, supermercados y comercios europeos amanecieron con refrigeradores y congeladores fuera de control: los atacantes entraron a distancia a los sistemas que regulan la temperatura, los pusieron en modo descongelación y obligaron a desechar grandes cantidades de alimentos.

Es la segunda ola en menos de un mes; el 12 de octubre ya había dañado la refrigeración de cientos de supermercados en Francia. Esta vez, los países afectados son Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Estonia, Finlandia, Italia y Rumania. Hasta ahora, nadie se ha atribuido la autoría.

Bélgica fue el país con más casos:

Delhaize, una de las principales cadenas de supermercados del país, reportó unas 40 tiendas afectadas.

Carrefour informó problemas en 15 de sus más de 700 locales, sobre todo en congeladores.

También hubo incidentes en cinco tiendas Spar operadas por comerciantes independientes, en locales de Intermarché, en la cadena de carnicerías De Laet & Van Haver y en una tienda Ikea de Mons.

Recomendaciones

Fernando Lagos, CEO de NIVEL4 cybersecurity, propone medidas distintas según el tamaño de la organización. Las grandes empresas deben ordenar la relación con sus proveedores; las pymes pueden protegerse con buenas prácticas que no requieren invertir ni contratar servicios externos.

Para empresas

Hacer un inventario de lo que está conectado. Incluye refrigeración, climatización, cámaras, controles de acceso y sensores, sobre todo los que instala y mantiene un proveedor y que muchas veces no aparecen en el registro de informática.

Sacar los paneles de gestión de la exposición directa a internet. El acceso remoto debe hacerse solo por conexiones seguras, como una VPN, y limitado a las direcciones del proveedor autorizado.

Actualizar y reemplazar equipos obsoletos. Hay que mantener el software interno (firmware) al día y planificar el recambio de los modelos que ya no reciben actualizaciones de seguridad. En Europa, parte de los equipos afectados no contaban con soporte.

Exigir condiciones de seguridad a los proveedores. Los contratos deben definir cómo se accede a los equipos, quién cambia las contraseñas y en cuánto tiempo se avisa un incidente.

Separar estos equipos de la red de la empresa. Una red aparte para los dispositivos operativos evita que un acceso indebido se extienda a otros sistemas.

Tener una alarma de temperatura independiente. Un sensor que no dependa del mismo panel permite detectar a tiempo un cambio que los atacantes podrían ocultar.

Para pymes