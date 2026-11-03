Balean a hombre de 56 años en el exterior de su vivienda en Conchalí: Está en riesgo vital

03 nov. 2026 - 05:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre chileno de 56 años resultó gravemente herido durante la madrugada del martes tras ser víctima de un ataque armado en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana, luego de recibir cuatro impactos de bala que lo tienen en riesgo vital en el Hospital San José.

El hecho ocurrió en el sector de la población El Canal, específicamente en las inmediaciones de calle 12 de Mayo con Los Lirios, cuando el hombre se encontraba en el exterior de su domicilio particular.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía ECOH, el equipo especializado se trasladó hasta el recinto asistencial junto a personal de Carabineros para realizar las primeras diligencias por el delito de homicidio frustrado.

Recibió disparos en la cara y la cabeza

El fiscal ECOH Felipe Sepúlveda explicó que la víctima recibió, por causas que se investigan, cuatro impactos balísticos en distintas partes del cuerpo, principalmente en la zona de la cabeza y el rostro.

"Esta persona tiene aproximadamente cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo y se encuentra en riesgo vital en este momento", señaló el persecutor.

Asimismo, detalló que se han desarrollado diligencias tanto en el Hospital San José como en el sitio del suceso, con el objetivo de establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron. "Lo que se sabe hasta ahora es que esta persona fue baleada fuera de su domicilio particular", precisó Sepúlveda.

En el procedimiento trabaja personal del OS9 de Carabineros, que busca identificar a los responsables del homicidio frustrado.

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