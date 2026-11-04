Uber activa el código PIN para todos los viajes en en Chile: ¿Qué cambia para los usuarios?

04 nov. 2026 - 20:36 hrs.

¿Qué pasó?

El código PIN será obligatorio para iniciar todos los viajes solicitados a través de la app de Uber en Chile. La función de seguridad, disponible en el país desde hace seis años, y que podía ser activada o no por cada usuario o socio conductor, ahora estará activada de manera automática.

"Fuimos pioneros al incorporar el código PIN como una herramienta de seguridad para los viajes. Seguimos avanzando con nuevas actualizaciones porque innovar también significa hacer evolucionar las funciones que las personas ya conocen y usan, para que sean más simples y lleguen a más usuarios", señaló Eleonora Turk, Gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber.

¿Qué deben hacer los usuarios con el código PIN?

Con la actualización, la aplicación asignará al usuario un PIN único de cuatro dígitos para todos los viajes, generado de manera aleatoria. Los usuarios podrán conservarlo o personalizarlo para sus siguientes viajes, cambiándolo cuando lo deseen desde la aplicación.

Por ende, no habrá necesidad de configurarlo para que comience a operar y tampoco existirá la opción de desactivarlo.

Al encontrarse con el auto en el punto de partida, el usuario deberá compartir su PIN con el socio conductor, quien lo ingresará en su aplicación para verificar que corresponde al viaje correcto.

Antes de subir al auto, los usuarios también pueden revisar que la patente, la marca y el modelo del vehículo, así como la fotografía del socio conductor, coincidan con la información de la app. También existen otras herramientas en Uber, como compartir el viaje en tiempo real con familiares o amigos y acceder al Centro de Seguridad desde la aplicación, medidas que la verificación con PIN viene a complementar.

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