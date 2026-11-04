Google desactivará sus herramientas de IA para escolares

04 nov. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Google anunció esta semana que desactivará por defecto sus herramientas de inteligencia artificial para escolares, tras recibir críticas por promover funciones de IA entre los estudiantes, en medio del debate sobre cómo debería utilizarse esta tecnología en las aulas.

El gigante de la búsqueda en línea domina las herramientas digitales de las escuelas estadounidenses. Sus aplicaciones, como Gmail, Docs y Classroom, se utilizan en las aulas de todo el país y sus computadoras de bajo costo Chromebooks son las que más se distribuyen entre los estudiantes.

El anuncio de Google

Según los cambios anunciados el martes por Google en su blog, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom y el motor de búsqueda estarán desactivados por defecto para los alumnos desde la educación primaria hasta la secundaria, salvo que los administradores escolares los activen.

Google dijo a la AFP que los nuevos controles se implementarán en todo el mundo, comenzando en Estados Unidos, pero aún no ha fijado una fecha.

Los cambios también implican que las escuelas no podrán ofrecer a los estudiantes Google Search sin sus funciones de IA.

Chris Phillips, vicepresidente de educación de Google, dijo al periódico The New York Times que "Search y la IA están profundamente integrados", ya que las funciones de IA están ahora incorporadas en el motor de búsqueda de la empresa.

Más opciones en las escuelas, no menos

Más de 150 millones de estudiantes en todo el mundo usan la plataforma educativa Google Classroom, según una carta que congresistas enviaron a la empresa el mes pasado.

En agosto, Google puso a disposición de los estudiantes de todas las edades su chatbot Gemini en Classroom.

Tanto Nueva York como Los Ángeles anunciaron planes para restringir el acceso a las herramientas de IA en los dispositivos escolares.

En un comunicado en X, Google afirmó que los cambios anunciados el martes dan "más opciones a las escuelas, no menos".

"Sabemos que hay preocupación por el uso de la IA por parte de los estudiantes para saltarse el trabajo escolar, y las escuelas nos han dicho que quieren tener control", dijo Google.

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