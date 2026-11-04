El regalo del Papa León XIV al Presidente Kast: Conoce cómo es la medalla que recibió en el Vaticano

04 nov. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su primera gira presidencial por Europa, este miércoles el presidente José Antonio Kast se reunió con el papa León XIV.

El mandatario sostuvo una audiencia con el pontífice acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola, y una delegación que, entre otras autoridades, incluyó al canciller Francisco Pérez Mackenna y al ministro de la Segpres, José García Ruminot.

Al término del encuentro, el mandatario, la Primera Dama y los integrantes de la delegación que participaron en la audiencia recibieron un obsequio del pontífice: la medalla conmemorativa del primer año de su pontificado.

Cómo es la medalla que el papa le obsequió al Presidente Kast

Oficialmente denominada como la medalla del primer año del Pontificado de Su Santidad León XIV, fue acuñada por el Estado de la Ciudad del Vaticano a principios de este año.

Según informó L'Osservatore Romano, diario de la Ciudad del Vaticano, cada pieza está hecha de oro, plata y bronce. Además, viene acompañada de un certificado de garantía numerado, con un sello de la Secretaría de Estado.

Su anverso conmemora 1700 años desde el Primer Concilio de Nicea y tiene una imagen de Cristo y palabras del Evangelio de San Juan inscritas en latín, que pueden traducirse a "Tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que el mundo crea". En el reverso se encuentra el escudo de armas del Santo Padre.

León XIV asumió como Papa de la Iglesia Católica en mayo de 2025. Nació en Chicago, Estados Unidos, y en 1985 fue enviado a Perú como misionero, desarrollando labores pastorales y formativas. En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana.

Revisa el registro en detalle de la medalla