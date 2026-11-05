Jaime Gajardo, exministro de Justicia por situación de Fernando Rabat: "Yo habría renunciado"

05 nov. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la reunión por la acusación constitucional que prepara la oposición, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que en la situación que enfrenta su sucesor, Fernando Rabat, él habría renunciado.

Las declaraciones del exsecretario de Estado se dan en medio de las coordinaciones de las bancadas opositoras para sostener el libelo acusatorio contra Rabat, luego de que se conocieran beneficios de reducción de penas otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

Kast descarta cambio de ministros

Pese a los constantes cuestionamientos por la permanencia de Rabat, incluso desde partidos de oficialismo, el Presidente José Antonio Kast descartó nuevamente este jueves la posibilidad de realizar un cambio de gabinete.

“Lo descarté ayer. Lo sigo descartando y no sé por qué se genera tanta controversia”, afirmó el Mandatario.

En esa línea, explicó que la decisión sobre la continuidad de los integrantes del gabinete corresponde exclusivamente al jefe de Estado: “A los ministros los convoca el Presidente y les pide dejar de participar en caso que corresponda”.