CyberMonday: Aerolínea ofrece descuentos de hasta 71% en vuelos a más de 80 destinos

05 oct. 2026 - 15:24 hrs.

¿Qué pasó?

Para quienes ya están pensando en una escapada o en sus próximas vacaciones, el Cyber Monday tendrá una serie de alternativas para encontrar vuelos y servicios de viaje a precios promocionales. LATAM anunció ofertas para más de 80 destinos, además de descuentos en hoteles, paquetes, arriendo de autos y otros productos.

La campaña comenzó a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre de 2026. Las compras podrán realizarse a través de LATAM.com y la App LATAM Airlines, sin cargo por servicio.

Hasta 71% de descuento en vuelos

Las principales ofertas estarán concentradas en los pasajes, con descuentos de hasta 65% para vuelos nacionales y 71% para rutas internacionales seleccionadas.

Los precios promocionales serán válidos para viajes realizados entre el 15 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Los pasajes podrán adquirirse pagando con dinero o mediante canje de Millas LATAM Pass.

Los trayectos en promoción

En Chile, las promociones incluirán vuelos desde Santiago hacia Calama, Antofagasta, Concepción, Iquique, Temuco y Punta Arenas. También estarán disponibles en las rutas entre Antofagasta y La Serena, Calama y La Serena, Concepción y Antofagasta, y Concepción y Calama.

Para viajes al extranjero, las ofertas contemplarán vuelos desde Santiago hacia Miami, Nueva York, Bogotá, Cartagena, San José de Costa Rica, Florianópolis, Río de Janeiro, Punta Cana y Melbourne.

Además, los clientes Santander LATAM Pass podrán acceder a devolución de Millas LATAM Pass, conocida como Milesback, al canjear pasajes nacionales e internacionales.

Ofertas para completar el viaje

Las promociones también se extenderán a otros servicios. Los paquetes turísticos tendrán hasta 40% de descuento para destinos del Caribe, Norteamérica, Chile y Latinoamérica, junto con la acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por cada dólar gastado.

También será posible canjear paquetes con Millas LATAM Pass con hasta 40% de descuento y acceder a hoteles con hasta 55% de descuento al combinar millas y dinero.

En hotelería habrá hasta 40% de descuento, además de la acumulación de Millas LATAM Pass y Puntos Calificables. Los clientes mantendrán sus beneficios Genius asociados a la alianza con Booking y podrán encontrar alternativas con cancelación gratuita y sin pago por adelantado.

El resto de las promociones contempla:

Asistencia en viaje: hasta 50% de descuento, con acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

Arriendo de autos: hasta 15% de descuento, con acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado. Se podrá reservar ahora y pagar después.

eSIM: 10% de descuento utilizando el código LATAM10, además de la acumulación de 3 Millas LATAM Pass y 6 Puntos Calificables por dólar gastado.

Las ofertas en hotelería también estarán disponibles mediante agentes de viaje online y oficinas de LATAM, con descuentos de hasta 45% y beneficios adicionales para grupos de al menos cuatro personas.

El CyberMonday se realizará mientras LATAM suma recientemente distintos reconocimientos. La compañía fue escogida como “Aerolínea del Año” por Air Transport World (ATW), convirtiéndose en la primera aerolínea latinoamericana en recibir esta distinción.

Además, en los premios Skytrax, fue elegida por séptimo año consecutivo como la “Mejor Aerolínea de Sudamérica” y recibió por quinto año seguido el premio al “Mejor Servicio de Personal de Aerolínea en Sudamérica”.

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