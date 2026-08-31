Comienza el Travel Sale 2026: Este es el sitio oficial para revisar las ofertas

31 ag. 2026 - 11:30 hrs.

Comienza uno de los eventos más esperados para quienes buscan planificar su próximo viaje. Se trata del Travel Sale 2026, que llega con ofertas y promociones exclusivas para quienes buscan comprar vuelos y reservar alojamientos aprovechando descuentos.

En el evento participarán las principales aerolíneas, agencias y empresas de turismo, con alternativas para viajar tanto dentro como fuera de Chile. Entre las promociones se podrán encontrar vuelos, hoteles, paquetes turísticos, tours, actividades, arriendo de autos y seguros de viaje.

Para aprovechar estas ofertas de manera segura, se recomienda acceder exclusivamente a través del sitio web oficial de este evento, donde podrás comparar las distintas opciones y elegir la que más se ajuste a tu presupuesto.

¿Cúal es el sitio oficial para revisar las ofertas?

El Travel Sale se realizará de manera online durante tres jornadas: lunes 31 de agosto, martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

Durante estas fechas, las empresas participantes pondrán a disposición sus distintas promociones. Los horarios, precios, condiciones y disponibilidad pueden variar dependiendo de cada proveedor.

Para conocer todas las promociones disponibles en este evento del comercio electrónico, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del Travel Sale.

¿Qué ofertas se podrán encontrar?

El evento contempla promociones en distintas categorías relacionadas con viajes y turismo.

Entre las principales alternativas estarán:

Vuelos nacionales e internacionales.

Hoteles y alojamientos.

Paquetes turísticos.

Tours y actividades.

Arriendo de autos.

Seguros de viaje.

Recomendaciones para aprovechar el Travel Sale

Debido a que algunas promociones pueden estar sujetas a cupos y disponibilidad, se recomienda comparar los precios antes de concretar una compra y revisar las condiciones de cada oferta.

También es importante fijarse en las fechas disponibles para viajar, el equipaje incluido, las políticas de cambios y cancelaciones, además de posibles impuestos o cobros adicionales.

Así, quienes ya tienen en mente su próximo destino podrán utilizar estas jornadas para comparar alternativas y buscar la opción que mejor se ajuste a su presupuesto.

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