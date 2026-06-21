Rachas de hasta 80 km/h por sistema frontal: Meteorología emite aviso por vientos en zonas de dos regiones

21 jun. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por "viento normal a moderado" para la próxima semana en zonas de dos regiones del país.

¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

De acuerdo al organismo, el evento se registrará la madrugada del miércoles 24 de junio, por una condición sinóptica de "sistema frontal".

Las zonas afectadas corresponden a Chiloé y el litoral interior de la región de Los Lagos; y el litoral norte de la región de Aysén.

En la primera región se estiman vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 km/h. En el segundo caso, también se registrarían vientos de 40 a 60 km/h, pero con rachas de 80 km/h.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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