Captan impresionante tromba marina frente a Puerto Montt

20 jun. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una espectacular tromba marina se registró la tarde de este sábado en la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos. El fenómeno meteorológico fue captado por varios testigos, y quedó inmortalizado en un video.

De acuerdo a Senapred, la tromba marina se desarrolló a eso de las 16:20 horas de hoy, en el Estuario Reloncaví, frente a la Caleta La Arena. No se reportó afectación a su paso.

Un video muestra cómo se mueve la columna de aire y agua sobre la superficie del mar. Incluso, se ve a una embarcación muy cerca de la tromba marina, sin embargo, esta no se vio perjudicada.

Alerta Temprana Preventiva

Cabe recordar que se encuentra vigente una Alerta Temprana Preventiva para la región de Los Lagos por probables tormentas eléctricas.

Las zonas que se verían afectadas por el fenómeno son el litoral, la cordillera de la costa, el valle, la precordillera, el litoral interior y Chiloé.

Para esta jornada, se esperaban lluvias de hasta 30 milímetros en el litoral interior y nieve de hasta 35 centímetros en la cordillera austral, además de vientos de hasta 60 km/h.

Además, la Armada de Chile informó posibilidad de marejadas normales en las comunas costeras de la región.

La medida se encuentra vigente desde el pasado 17 de junio y hasta que las condiciones así lo ameriten.

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