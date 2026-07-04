"Alcanzó a grabar 22 escenas": Productora reveló cuál fue el último trabajo que tuvo Fernando Kliche antes de su muerte

04 jul. 2026 - 07:01 hrs.

La noticia de la muerte de Fernando Kliche a los 71 años, uno de los actores más emblemáticos de la televisión chilena, sigue generando conmoción en el espectáculo nacional.

En medio del pesar, Daniela Demicheli, productora del Área Dramática de Mega, reveló en Mucho Gusto nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento y su vínculo con la próxima teleserie nocturna de Mega.

¿Qué dijo la productora del área dramática de Mega?

Kliche había sido convocado para el elenco de "Prohibida obsesión", la nueva teleserie nocturna de Mega, lo que —según Demicheli— lo tenía especialmente entusiasmado. La productora contó que la noticia de su partida fue "tremendamente impactante", recordando que "nosotros lo llamamos para este proyecto que estamos haciendo ahora, que es 'Prohibida obsesión', estaba muy contento".

Consultada por las causas del deceso, Demicheli explicó que todo comenzó durante las grabaciones: "Estábamos grabando, le vino un dolor a una pierna, fue al doctor y empezaron a hacerle todos los exámenes y finalmente le diagnosticaron un cáncer de páncreas".

La productora detalló que el diagnóstico era grave desde el inicio: "Estaba generalizado, con metástasis. Entonces, lo que le hicieron fue un tratamiento paliativo". Además, reveló que el actor pidió discreción sobre su estado de salud: "Nosotros fuimos súper reservados con la información, porque él quería que no se supiera".

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Finalmente, Demicheli reveló un dato que muestra hasta qué punto Kliche se mantuvo comprometido con el proyecto pese a la enfermedad: el actor alcanzó a grabar 22 escenas de "Prohibida obsesión", y solo tras conocerse el diagnóstico de cáncer debió retirarse de la producción.

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