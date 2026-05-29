Desbaratan desarmaduría clandestina en San Bernardo: Se encontraron 18 motores y más de 80 puertas de vehículos

29 may. 2026 - 02:40 hrs.

¿Qué pasó??

Carabineros de Chile logró desbaratar una desarmaduría clandestina que operaba de manera oculta en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana. El procedimiento se gestó gracias a la oportuna colaboración de la comunidad y a los patrullajes preventivos permanentes en la zona.

Alerta vecinal y rápida acción policial

Los hechos ocurrieron durante horas de la noche del jueves, mientras efectivos policiales de la comisaría local realizaban patrullajes preventivos por la calle Santa Catalina.

En ese momento, residentes del sector se acercaron a los uniformados para denunciar que en un inmueble particular se estaban registrando movimientos extraños y ruidos molestos que hacían presumir el funcionamiento de un taller mecánico o desarmaduría informal de vehículos.

La llegada de efectivos policiales

Con los antecedentes proporcionados por los vecinos, la patrulla se dirigió de inmediato al domicilio señalado. Al aproximarse, los funcionarios pudieron constatar de primera fuente la veracidad de la denuncia: desde el interior de la propiedad emanaban evidentes ruidos de maquinaria pesada en pleno funcionamiento.

Asimismo, los Carabineros se percataron de que el portón de acceso principal se encontraba semiabierto, dejando a la vista parte del recinto.

Ante la flagrancia y la sospecha inminente de un ilícito, el personal policial solicitó autorización para ingresar al lugar.

Un individuo se fugó al ver la presencia policial

Sin embargo, al notar la presencia de los uniformados, un sujeto que se encontraba operando las herramientas procedió a darse a la fuga de manera inmediata, logrando escapar del inmueble por las techumbres de las casas colindantes y abandonando toda la maquinaria que utilizaba en ese instante.

Una vez asegurado el perímetro e ingresando al patio y las dependencias de la propiedad, los carabineros se encontraron con una cuantiosa cantidad de evidencias que confirmaban las sospechas de un taller clandestino dedicado al desarme de vehículos motorizados provenientes de ilícitos.

Tras una minuciosa inspección y el conteo de las piezas por parte de las unidades especializadas, se incautó lo siguiente:

18 motores de vehículos: Todos ellos presentaban sus números de identificación y series completamente borrados mediante técnicas de esmerilado para evitar su rastreo. Tras las pericias correspondientes, se determinó que 11 de estos motores mantenían encargos vigentes por robo.

Más de 80 puertas de automóviles: Las piezas correspondían a diversos modelos y marcas de vehículos. En su totalidad, el grabado de las patentes obligatorias en los vidrios y latas había sido prolijamente adulterado y borrado.

Maquinaria de oxicorte y herramientas de alta gama: Elementos industriales utilizados habitualmente para cortar las carrocerías y chasis de forma rápida para su posterior comercialización por piezas en el mercado negro.

A pesar de que el operativo no culminó con personas detenidas de forma inmediata debido a la huida del operario nocturno, la Fiscalía local ya se encuentra instruyendo las primeras diligencias investigativas para dar con el paradero de los dueños del inmueble y los integrantes de esta banda criminal.

Las herramientas incautadas y las piezas recuperadas serán sometidas a peritajes científicos por parte de las secciones especializadas de la institución policial (como el SEV) para intentar identificar a los legítimos dueños de los autos robados.

Todo sobre Policial