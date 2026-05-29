Empresa chilena busca llegar a Wall Street: Presentó solicitud para salir a la bolsa en Estados Unidos
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La empresa chilena Ticketplus anunció este viernes la presentación de una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC) o Comisión de Bolsa y Valores de Wall Street en Estados Unidos, en el marco de una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias.
La compañía informó que busca listar sus acciones en el mercado Nasdaq bajo la modalidad TP o "Take Profit".
Hasta ahora, no se ha definido el número de acciones que serán ofrecidas ni el rango de precio de la operación.Ir a la siguiente nota
Presentó solicitud ante la SEC de Estados Unidos
Según detalló la empresa, el trámite fue realizado mediante el formulario F-1 ante el regulador estadounidense.
En el proceso participan Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital como agentes o "underwriters" de la oferta.
Ticketplus fue fundada en 2014 y tiene su sede operativa en Santiago. Actualmente, la firma mantiene presencia en 10 países de América Latina y además en Estados Unidos, con una plataforma tecnológica enfocada en la industria del entretenimiento en vivo.
La compañía opera directamente en Chile, mientras que en otros mercados de la región opera bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS), licenciando su tecnología a ticketeras, recintos y promotores locales.
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