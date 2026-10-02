¿Quién es Laura Lopes, la desconocida hijastra del Rey Carlos III?

02 oct. 2026 - 12:18 hrs.

Aunque no forma parte del núcleo más visible de la Corona, Laura Parker-Bowles tiene un vínculo directo con la realeza británica. Es hija de la reina Camilla, hijastra del rey Carlos III y hermanastra de William y Harry.

En mayo de 2026 se cumplieron 20 años de su matrimonio con Harry Lopes, modelo de Calvin Klein en su juventud y posteriormente contador. La ceremonia reunió a varios rostros conocidos de la familia real británica.

¿Quién es Laura Lopes?

Laura nació el 1 de enero de 1978, fruto del matrimonio de Camilla con Andrew Parker Bowles. Junto a su hermano Tom, creció entre dos residencias familiares en Wiltshire.

Según la revista ¡Hola!, la hoy discreta integrante de la familia estudió Historia del Arte y Marketing en Oxford Brookes University. Curiosamente, años después, Kate Middleton también pasaría por esa institución.

El día de su boda

Para su gran día, Laura eligió un vestido de los diseñadores londinenses Robinson Valentine. Completó el look con un semirrecogido, una tiara y pendientes de brillantes.

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Pero hubo alguien que acaparó parte de las miradas: una jovencísima Kate Middleton. La entonces novia de William asistió al enlace y protagonizó una de sus primeras apariciones junto al futuro rey.

William y Harry también asistieron a la boda de su hermanastra. Por entonces, la relación entre el hijo mayor de Carlos y Kate todavía estaba lejos del compromiso que anunciarían oficialmente en 2010.

Un perfil bajo

Con el paso de los años, Laura mantuvo un perfil mucho más bajo que sus hermanos políticos. Se dedicó al mundo del arte y actualmente vive alejada del constante foco mediático de los Windsor.

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Y hay otro detalle curioso: Laura y Harry tuvieron tres hijos, Eliza y los gemelos Gus y Louis. De hecho, Eliza también tendría un papel especial años después, al ser dama de honor en la boda de William y Kate en 2011.

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