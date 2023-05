Su novio le fue infiel y ella se hizo amiga de la amante: "Esta mujer se ganó todo mi cariño"

12 may. 2023 - 19:00 hrs.

Varias bromas, sospechas y opiniones divididas generó la particular amistad que mantienen dos mujeres, cuyo caso se hizo viral en Facebook por lo insólito que resulta ser.

Las protagonistas son dos venezolanas, las que se conocieron gracias al novio de una, o al amante de la otra; tal como se lee. Explicado en fácil, la novia supo que su pareja tenía un amante y en vez de generar un sentimiento negativo hacia ella, ocurrió todo lo contrario.

La afectada vio que la otra mujer se preocupaba por su hombre y le enviaba cariñosos mensajes que lo hacían sentir amado. Por eso, se ahorró todo tipo de problemas sentimentales y decidió considerarla como amiga.

La situación generó varias interpretaciones. Una parte de los usuarios de redes sociales cree que se trata de una farsa, mientras que otra considera como un "afortunado" al novio que, al final de cuentas, cometió una infidelidad.

"Ella es la amante de mi novio y mi amiga"

En esta historia, la que fue engañada es Sofía Gutiérrez, la misma mujer que contó este insólito caso en Facebook: "¿Quién es ella? Ella es la moza (amante) de mi novio y mi amiga", comenzó relatando.

"¡Qué! Pero Sofía, ¿tú estás loca? No, no estoy loca. Esta mujer se ganó todo mi cariño desde que aceptó a mi novio como suyo, desde que comprendió cuál es su lugar y no se pasea con él en público", señaló, dando a entender que existen condiciones que deben ser respetadas en este triángulo amoroso.

La joven contó que Sarahy Gil, la otra mujer, "siempre le manda mensajes (al hombre) por WhatsApp, haciéndolo sentir amado y eso para mí vale más que cualquier cosa, porque cuando yo no pueda estar ahí, estará ella, cuidándolo y dándole todo el cariño que se merece".

Sofía reconoció que la situación se escapa de lo tradicional, de que ambas se enemisten por un sujeto, pero añadió que "mi novio tendrá más amor del que había imaginado". Por último, finalizó su publicación con un agradecimiento a su amiga: "Prometo que nunca minimizaré el rol que cumples en la vida de mi novio".

De izquierda a derecha, la amante Sahary Gil y la novia Sofía Gutiérrez (Facebook)

Las dudas y bromas que provocó la amistad

La publicación generó miles de reacciones en la red social. Algunos de los comentarios en el posteo son "casi te creo", "como si esas cosas pasaran", "sociedad en el suelo", "tiene que ser sarcasmo, por favor" y "horrible".

En cambio, las bromas fueron "mis respetos para el hombre", "ojalá me aceptaran la amante", "nunca me pasó", "¿soy la única que le da curiosidad saber cuál es el famoso novio?" e "inclúyame en esa relación, invito a comer, tengo pasaporte italiano y soy bonito".

