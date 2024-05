"No me di cuenta que estaba muerto": La defensa de mujer que llevó a su tío fallecido para pedir un préstamo

07 may. 2024 - 13:25 hrs.

A menos de un mes de conocerse un insólito hecho en Brasil, donde una mujer habría llevado a su tío ya fallecido a solicitar un préstamo al banco, Erika de Souza Vieira Nunes, quien fue sindicada como la principal sospechosa, entregó su versión de la historia y se desmarcó de cualquier responsabilidad que puede recaer sobre ella.

A modo de contexto, cabe destacar que aquel día de Souza acudió con su tío a la institución financiera. Una vez dentro de la misma, el aspecto de quién debía firmar los papeles para acceder al préstamo de unos 17 mil reales, algo así como 3,1 millones de pesos chilenos.

Todo esto fue registrado por una de las funcionarias del banco. En las imágenes se podía ver al hombre boquiabierto y pálido y, aparentemente, dormido en una silla de ruedas. Pero ni cerca de eso. A los pocos minutos, los paramédicos confirmaron que Paulo Roberto Braga, de 68 años, estaba muerto.

"No soy esa persona de la que hablan"

En su defensa, De Souza aseguró que "no puedo entenderlo. No creo que ni yo ni muchas personas nos hayamos dado cuenta de que falleció. ¿Cómo se le da un papel a una persona muerta para que lo firme?”.

A pesar de que, en otro registro, las cámaras de seguridad que captaron la llegada de la mujer con su tío a la institución financiera, donde se ve al hombre con signos que hacen presumir que se podría encontrar fallecido por su posición corporal al no tener el control de su cabeza, la mujer defiende la hipótesis de que Braga llegó con vida al lugar.

"Le pregunté si sería mejor sujetarle (la cabeza). Dijo que sí”, afrimó la mujer, agregando que el hombre pidió que se hicieran los trámites para hacer la solicitud bancaria".

"Viví momentos de mi vida que no podía soportar más. Muy difíciles. Fue horrible, no me di cuenta de que mi tío estaba muerto", aseguró.

"No soy esa persona de la que hablan, no soy ese monstruo”, sumó.

En ese sentido, destacó que la relación entre ambos era muy buena. “Nuestra relación era estupenda. Él era independiente, caminaba, hacía lo que quería, tenía buena mente. No estaba en silla de ruedas y yo no era su cuidadora”.

Erika de Souza Vieira fue liberada

A pesar de que en primera instancia fue dejada en prisión, de Souza Vieira fue puesta en libertad, luego de que la defensa de esta aludiera a que sufre "problemas mentales", los cuales se habrían hecho más evidentes con el paso de los años.

Adicionalmente, la imputada se encuentra a cargo de una niña en situación de discapacidad. De todas maneras, quedará con arresto domiciliario nocturno mientras se lleva a cabo la realización del juicio en su contra.