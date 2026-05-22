Día de los Patrimonios 2026: apertura gratuita del Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago

22 may. 2026 - 11:51 hrs.

Una oportunidad única para recorrer uno de los museos más destacados de Chile, conectar con el patrimonio de los pueblos originarios y disfrutar en familia de esta experiencia cercana y participativa.

¿Alguna vez imaginaste recorrer miles de años de historia de las culturas originarias de América en un solo lugar? En este Día de los Patrimonios 2026, el Museo Chileno de Arte Precolombino se abre al público de forma gratuita para una experiencia patrimonial e inolvidable.

La apertura convoca a una diversa audiencia que, desde temprano, espera ingresar a este emblemático espacio. Al abrir sus puertas, el museo se llena de vida: visitantes recorren sus salas descubriendo piezas que revelan la riqueza de las culturas originarias. La experiencia se vuelve cercana y participativa, destacando el patrimonio como un bien común que conecta pasado y presente.

El recorrido es una invitación a conectar con la historia viva de América, conocer de cerca las piezas que dan forma a nuestra memoria colectiva y vivir una jornada patrimonial única en el corazón de Santiago.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario: 10:00 a 18:00 horas — último ingreso a las 17:30 horas

Lugar: Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago

Dirección: Bandera 361, Santiago

Punto de encuentro: Metro Plaza de Armas

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Entrada: Gratuita

Accesibilidad: Personal capacitado en atención inclusiva · Mudadores

Audiencia: Público general

Contacto: +56 2 2928 1522 · informaciones@museoprecolombino.cl



Sitio web: http://museo.precolombino.cl



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