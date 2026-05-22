Día de los Patrimonios 2026: apertura gratuita del Museo Chileno de Arte Precolombino en Santiago
- Por Meganoticias
Una oportunidad única para recorrer uno de los museos más destacados de Chile, conectar con el patrimonio de los pueblos originarios y disfrutar en familia de esta experiencia cercana y participativa.
¿Alguna vez imaginaste recorrer miles de años de historia de las culturas originarias de América en un solo lugar? En este Día de los Patrimonios 2026, el Museo Chileno de Arte Precolombino se abre al público de forma gratuita para una experiencia patrimonial e inolvidable.
La apertura convoca a una diversa audiencia que, desde temprano, espera ingresar a este emblemático espacio. Al abrir sus puertas, el museo se llena de vida: visitantes recorren sus salas descubriendo piezas que revelan la riqueza de las culturas originarias. La experiencia se vuelve cercana y participativa, destacando el patrimonio como un bien común que conecta pasado y presente.
El recorrido es una invitación a conectar con la historia viva de América, conocer de cerca las piezas que dan forma a nuestra memoria colectiva y vivir una jornada patrimonial única en el corazón de Santiago.
Detalles de la actividad
- Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026
- Horario: 10:00 a 18:00 horas — último ingreso a las 17:30 horas
- Lugar: Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago
- Dirección: Bandera 361, Santiago
- Punto de encuentro: Metro Plaza de Armas
- Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
- Entrada: Gratuita
- Accesibilidad: Personal capacitado en atención inclusiva · Mudadores
- Audiencia: Público general
- Contacto: +56 2 2928 1522 · informaciones@museoprecolombino.cl
Sitio web: http://museo.precolombino.cl
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