Sernageomin declara Alerta Amarilla en el complejo volcánico Nevados de Chillán por aumento de sismicidad

15 jun. 2026 - 19:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó de verde a amarilla la alerta técnica del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, en la Región de Ñuble. La medida se tomó tras registrarse un incremento sostenido en la actividad sísmica interna del macizo durante las últimas semanas, el cual se intensificó durante esta jornada. Debido a este escenario, el organismo técnico estableció un perímetro de exclusión de un kilómetro en torno al cráter activo.

De acuerdo con el reporte de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin, el complejo presenta un aumento progresivo de sismicidad, donde predominan eventos de baja energía. No obstante, las estaciones de monitoreo registraron al menos cinco pulsos explosivos con emisión de piroclastos. Estas columnas de material se dirigieron principalmente hacia el sector sureste del macizo, alcanzando alturas estimadas entre los 120 y 160 metros.

Monitoreo en temporada invernal

Tras el desarrollo de una mesa técnica, el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, aclaró que el cambio de categoría posee un carácter estrictamente preventivo y descartó riesgos inmediatos. "Este cambio de alerta no implica un riesgo inminente para la población, sino que permite reforzar el monitoreo y fortalecer la coordinación preventiva. Lo responsable es mantenerse atentos, preparados y seguir las indicaciones oficiales, especialmente en esta temporada invernal, cuando aumenta la afluencia de visitantes a nuestra cordillera", sostuvo la autoridad.

En tanto, la dirección regional de Senapred Ñuble declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, zonas adyacentes al área de influencia del volcán. Desde el servicio de prevención enfatizaron que el radio de peligro de un kilómetro determinado por los científicos se encuentra en un sector de difícil acceso y no registra población residente que pueda verse afectada de forma directa.

Finalmente, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que mantendrá una vigilancia permanente sobre el comportamiento del complejo en conjunto con los equipos técnicos. Las autoridades reiteraron el llamado a los turistas, montañistas y habitantes de la provincia de Diguillín a respetar los perímetros restringidos y a utilizar únicamente las plataformas del gobierno para informarse sobre la evolución del evento.