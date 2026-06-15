Temblor afecta al norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 20:00 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.2 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 28 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 138 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.