Temblor afecta al norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud del sismo

15 jun. 2026 - 20:16 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 20:00 horas, un temblor de magnitud preliminar 4.2 se registró en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 28 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 138 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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