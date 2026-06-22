SII y Tesorería lanzan nueva política de condonación de intereses y multas: Conoce los tramos y cómo acceder

22 jun. 2026 - 17:31 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) pusieron en marcha una nueva política de condonación de intereses y multas. Esta iniciativa, que comenzó a regir tras su publicación en el Diario Oficial, busca entregar condiciones más flexibles y menos costosas para que los contribuyentes que tengan obligaciones tributarias pendientes puedan ponerse al día de forma rápida.

Ajustada al artículo 207 del Código Tributario, esta medida unifica los criterios de actuación de ambos organismos públicos, promoviendo el cumplimiento fiscal mediante un sistema de incentivos según la antigüedad de la deuda.

¿Cómo funcionan los tramos de condonación?

El nuevo reglamento establece que los porcentajes de rebaja se aplicarán sobre el incremento de los intereses (aquellos que superen el 3,5% fijado por la ley) y sobre las multas originadas por el retraso. La regla es clara: mientras antes te pongas al día, mayor será el beneficio.

La condonación se estructura bajo una tabla publicada por la TGR:



¿Cómo se calcula el tiempo?

Para las deudas generales, la antigüedad se cuenta desde el mes calendario de emisión del giro (que se considera el mes 1). En el caso específico del Impuesto Territorial (contribuciones de bienes raíces), el conteo del mes 1 comienza en el mes siguiente al vencimiento de la cuota respectiva.

Beneficio adicional por pago total

Si un contribuyente decide saldar la totalidad de su deuda tributaria, podrá optar a un 5% de condonación adicional en el interés incremental. Sin embargo, para acceder a este extra se deben cumplir dos condiciones:

La deuda debe corresponder a más de un giro.

Ninguno de estos giros puede tener una antigüedad superior a los 24 meses.

Este trámite adicional no es automático en la web del SII; se debe realizar exclusivamente ante la Tesorería General de la República (TGR), ya que es la institución encargada de administrar las deudas en etapa de cobranza.

Pasos para realizar el trámite

Para la gran mayoría de los casos, el proceso es digital y se aplica de forma inmediata:

Acceso automático : Puedes ingresar a las plataformas web oficiales sii.cl o tgr.cl. Si no registras situaciones de exclusión legal, el sistema calculará los porcentajes de condonación correspondientes de manera automática al momento de pagar.

: Puedes ingresar a las plataformas web oficiales sii.cl o tgr.cl. Si no registras situaciones de exclusión legal, el sistema calculará los porcentajes de condonación correspondientes de manera automática al momento de pagar. Tasas Mayores y Excepciones : Si deseas apelar a tasas de condonación superiores a las de la norma general invocando las causales de la nueva política, debes solicitarlo de forma directa en la TGR.

: Si deseas apelar a tasas de condonación superiores a las de la norma general invocando las causales de la nueva política, debes solicitarlo de forma directa en la TGR. Casos especiales en el SII: Si tu deuda corresponde a infracciones o multas puras (sin una base de impuestos asociada), o si los recargos se deben a una causa no imputable a ti, deberás ir al SII con el Formulario 2667 o ingresar una petición administrativa en su sitio web.

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