Registro de actividades de subsistencia: El desconocido beneficio del SII para pequeños emprendedores

16 jun. 2026 - 20:00 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) cuenta con una herramienta pensada para quienes tienen ingresos bajos y realizan actividades económicas a pequeña escala.

Se trata del Registro de Actividades de Subsistencia, una ayuda estatal que permite formalizar un negocio sin necesidad de iniciar actividades tradicionales, beneficiando directamente a pequeños comerciantes que buscan operar de manera formal, pero con menos trámites y obligaciones tributarias.

Un sistema pensado para actividades de baja escala

Este registro está enfocado en personas que desarrollan actividades económicas independientes y que tienen bajos ingresos mensuales.

La idea es facilitar la formalización de negocios, sin exigir el mismo nivel de obligaciones que a empresas o contribuyentes de mayor tamaño.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden inscribirse al programa personas naturales que cumplan con estas condiciones:

Tener ingresos promedio mensuales de hasta 5 UTM ( cerca de $350 mil).

( Vender o prestar servicios exclusivamente a consumidores finales (no a empresas).

(no a empresas). Desarrollar una sola actividad económica de forma independiente.

Beneficios principales

Entre sus principales beneficios de esta ayuda está la posibilidad de solicitar patentes municipales para poder vender, utilizar medios de pago electrónicos y operar en plataformas digitales de intermediación.

También abre la puerta a postular a fondos públicos y acceder a productos bancarios básicos, algo que suele ser más complejo para quienes se mantienen en la informalidad.

Al mismo tiempo, quienes se inscriben quedan liberados de obligaciones como la declaración y pago de IVA y Renta, la contabilidad completa, los balances e inventarios, los pagos provisionales mensuales y otras declaraciones tributarias habituales.

¿Cómo se realiza la inscripción?

El proceso es gratuito y se puede hacer directamente en el sitio del Servicio de Impuestos Internos (pincha aquí), ingresando con Clave Tributaria o ClaveÚnica. También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial en oficinas del SII.

En el formulario se debe completar una declaración jurada que describe la actividad económica y los bienes o servicios que se ofrecen. Una vez finalizado el proceso, el SII entrega un certificado que respalda la inscripción y permite operar con mayor facilidad en distintos ámbitos, tanto públicos como privados.

El Registro de Actividades de Subsistencia comenzó a regir el 1 de enero de 2026, con un periodo de implementación gradual. Sin embargo, a partir del 1 de julio de 2026, el certificado comenzará a ser exigido para realizar operaciones con bancos, municipalidades y plataformas digitales.

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